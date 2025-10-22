Il tennista è solitario e non batte bandiera

Laverita.info | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner dipinto come un traditore della patria per il no alla Coppa Davis con la Nazionale. Ma l’italiano medio non capisce che, in questo sport, l’atleta va in missione per se stesso. E, come il ceo di un’azienda, investe le energie sugli obiettivi più prestigiosi. 🔗 Leggi su Laverita.info

il tennista 232 solitario e non batte bandiera

© Laverita.info - Il tennista è solitario e non batte bandiera

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Tennista 232 Solitario Batte