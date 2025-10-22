Il telecomando è pieno di batteri Matteo Bassetti mette in guardia | Ecco perché va pulito – Il video

Un oggetto apparentemente innocuo e presente in quasi tutte le case potrebbe nascondere più insidie di quanto immaginiamo, il telecomando della televisione. A lanciare l’allarme è il virologo Matteo Bassetti, che in un video sul suo canale Instagram ha spiegato come questo semplice strumento di tutti i giorni sia spesso trascurato nella pulizia domestica, diventando terreno fertile per i batteri. «Tutti lo conoscono, tutti sanno che cos’è questo strumento di potere, come diceva Fantozzi, lo toccate più di 5.000 volte all’anno, ma sapete che cosa succede su questo arnese che è il telecomando?», ha premesso Bassetti. 🔗 Leggi su Open.online