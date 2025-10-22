Il Teatro Nuovo presenta ' La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza'
Arriva al Teatro Nuovo di Pisa l’attesissimo spettacolo “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”, di Les Moustaches in coproduzione con Società per Attori e Accademia Perduta Romagna Teatri, che sarà in scena sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21:00.Ciccio Speranza è un ragazzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
