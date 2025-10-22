Il soldato Idf che predica nelle scuole ebraiche ha commesso probabili crimini di guerra Dove va l’Ucei? – La lettera

di L?a – Laboratorio ebraico antirazzista e Mai Indifferenti – Voci ebraiche per la pace Alle soglie di una fragile “pace” e davanti a uno scenario di completa distruzione, dove sta andando l’UCEI? Le reti Maiindifferenti – Voci ebraiche per la pace e L3a – Laboratorio ebraico antirazzista, da anni attive in Italia, hanno segnalato all’Unione delle Comunità ebraiche, alle scuole ebraiche e alle Comunità medesime, già dal 3 ottobre, l’inopportunità del tour di un soldato IDF nelle scuole, quasi a voler fare proseliti tra la gioventù dei licei. A questa lettera, di cui qui si riporta il testo integrale, nessuno ha risposto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il soldato Idf che predica nelle scuole ebraiche ha commesso probabili crimini di guerra. Dove va l’Ucei?” – La lettera

