Il SIULM Marina su brillante operazione Guardia Costiera
Tarantini Time Quotidiano Antonello Ciavarelli, coordinatore del SIULM Sindacato Unitario Lavoratori Militari) Marina, h così commentato l’operazione che ha debellato un’organizzazione che ha creato danni incalcolabili all’ecosistema marino del litorale tra Bari e Barletta. “Esprimo vivo apprezzamento e grande soddisfazione – ha dichiarato Antonello Ciavarelli – per l’importante operazione effettuata dal personale della Guardia Costiera di Molfetta, che ha visto l’arresto di 35 indagati e il sequestro di diverse centinaia di chili di datteri di mare, la cui pesca è vietata dalla normativa vigente”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
