Il sindaco di Castellammare | Il 29 maggio i camorristi erano sotto al palco non sopra

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Castellammare di Stabia ha voluto precisare alcuni punti relativi allo scandalo Juve Stabia, le cui vicende societarie sarebbero riconducibili al clan di camorra D’Alessandro. “Dobbiamo liberare Castellammare e la Juve Stabia dallo strapotere del clan D’Alessandro. Ben vengano tutte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Castellammare 29 Maggio