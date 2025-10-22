Il sindaco di Castellammare | Il 29 maggio i camorristi erano sotto al palco non sopra
Il sindaco di Castellammare di Stabia ha voluto precisare alcuni punti relativi allo scandalo Juve Stabia, le cui vicende societarie sarebbero riconducibili al clan di camorra D'Alessandro. "Dobbiamo liberare Castellammare e la Juve Stabia dallo strapotere del clan D'Alessandro. Ben vengano tutte.
