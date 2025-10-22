Il senso dell’informazione il primo corso di giornalismo dedicato alle persone con sordocecità – La gallery
Le persone con disabilità sono spesso raccontate dai media con pregiudizio, stigma o pietismo. D’altra parte, molte notizie che potrebbero essere interessanti per queste persone e per le loro famiglie non ricevono il giusto spazio e si perdono nel flusso dell’agenda politica. O capita che i media rilancino informazioni scorrette o non verificate riguardanti la disabilità. Per migliorare la narrazione giornalistica e superare stereotipi e linguaggi inappropriati, Open, in collaborazione con Lega del Filo d’Oro, organizzazione di riferimento per le persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale in Italia, ha organizzato un ciclo di workshop di giornalismo rivolto a persone sordocieche. 🔗 Leggi su Open.online
