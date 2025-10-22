Il Science + Fiction festeggia un quarto di secolo con 50 anteprime

Triesteprima.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'edizione in grande stile si prepara per il 25esimo anniversario del Trieste Science+Fiction Festival, che dal 31 ottobre al 10 novembre porterà sul grande schermo il meglio della fantascienza internazionale con oltre 50 anteprime cinematografiche insieme a un calendario ricco di appuntamenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Science Fiction Festeggia Quarto