Il Science + Fiction festeggia un quarto di secolo con 50 anteprime
Un'edizione in grande stile si prepara per il 25esimo anniversario del Trieste Science+Fiction Festival, che dal 31 ottobre al 10 novembre porterà sul grande schermo il meglio della fantascienza internazionale con oltre 50 anteprime cinematografiche insieme a un calendario ricco di appuntamenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
