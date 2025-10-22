Il Rugby a San Donà in campo per ottobre rosa

Il Rugby San Donà 1959 e l’associazione La Meta Comune scendono in campo uniti per sostenere “Ottobre Rosa”, la campagna nazionale di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione dei tumori femminili. Domenica 26 ottobre, lo stadio Mario e Romolo Pacifici sarà il cuore di una giornata interamente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it