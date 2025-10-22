Il rispetto come antidoto alla violenza giovanile all' Aurum il convegno promosso dai Rotary con nonna Olga

Ilpescara.it | 22 ott 2025 |

Promuovere una cultura del rispetto come antidoto alla violenza giovanile, favorendo un dialogo intergenerazionale tra istituzioni, esperti e studenti: questi gli obiettivi dell’evento organizzato congiuntamente dai Rotary Club Pescara, Pescara Nord e L’Aquila, in programma martedì 28 ottobre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

