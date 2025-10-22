Il riscaldamento prima di ogni allenamento e attività sportiva non è importante, ma fondamentale. Ci scusiamo in anticipo per averlo sospettato, ma se per caso sei abituato a saltare il riscaldamento e passare direttamente all'esercizio intenso, è arrivato il momento di rivedere la tua strategia. A quanto pare, quei pochi minuti prima dell'allenamento non sono un'aggiunta superflua, anzi, sono davvero essenziali per preparare il corpo e farlo funzionare al massimo delle proprie potenzialità. I dati di una ricerca pubblicata sul Journal of Strength and Conditioning Research hanno rilevato che quasi l'80% dei partecipanti allo studio ha ottenuto prestazioni migliori dopo il riscaldamento, dimostrando di avere acquisito maggiore potenza, forza e velocità durante l'esercizio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il riscaldamento giusto sblocca i muscoli e accelera i tuoi progressi