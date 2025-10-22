Il rimpasto di giunta a Urbino, giunto lunedì senza segni premonitori, ha suscitato immediatamente le reazioni dell’opposizione, tra chi la considera segnale di debolezza a chi ne evidenzia contraddizioni o critica lo stesso neoassessore. "È un segnale evidente di crisi politica e operativa – esordisce Federico Scaramucci, capogruppo Pd -; dietro parole di circostanza ci sono debolezza e difficoltà interne. Gambini ha parlato di dare ‘maggiore operatività alla giunta’: è un’ammissione implicita che dopo ben 12 anni di governo a sua guida, finora la giunta non ha funzionato. Avevano ragione gli ex consiglieri che si sono dimessi in primavera: la giunta non andava e non va; è ferma e priva di visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il rimpasto? E’ un segnale di crisi". Anche Maurizio Bartoli nel mirino