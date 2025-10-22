Il respiro tra le cose

“Il respiro tra le cose”, Paolo Giudici + Sally Verrall. A cura di Emanuele Salvagno.? 8 novembre – 19 dicembre 2025? Inaugurazione: sabato, 8 novembre, ore 18? Spazio Carta Bianca, AlbignasegoDue serie fotografiche — "Frames" di Sally Verrall e "The Sentinels" di Paolo Giudici — si incontrano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

