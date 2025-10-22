il regista stefano sollima affronta la storia del noto serial killer evitando la noiosa caccia al colpevole

N é Pietro Pacciani né i compagni di merende: i 4 episodi della miniserie Il Mostro, da oggi su Netflix, evitano la mera cronaca nera per analizzare il caso attraverso lo sguardo e le tensioni sociali della provincia italiana degli anni Settanta. Partendo dalla nota “Pista Sarda” e il duplice omicidio di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco del 1968, il regista Stefano Sollima mette in risalto non un misterioso assassino ma un vischioso e malato intreccio di famiglia e società arcaiche, da cui non può che nascere un universo di piccoli e grandi mostri. “Il Mostro” secondo Stefano Sollima: in arrivo la serie Netflix sul Mostro di Firenze X Leggi anche › Al via le riprese della serie Netflix sul Mostro di Firenze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

