Il recupero di serie C Inter U23 e Renate si accontentano del pareggio
Inter U23 e Renate si prendono un punto a testa. Il recupero della nona giornata del Girone A di Serie C termina 1-1. Al vantaggio dei meneghini con Kamate risponde Calì. L’Inter, propositiva in avvio ma meno efficace alla distanza, sale così a sette risultati utili consecutivi e rimane al quarto posto. I brianzoli, invece, balzano al sesto posto grazie ad una prova di carattere. Entrambi i club, reduci da una vittoria nel weekend, cambiano diversi uomini rispetto all’ultimo match. L’Inter, con numerosi assenti tra cui il portiere Calligaris convocato in prima squadra per la gara di Champions League, si affida al bomber La Gumina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
