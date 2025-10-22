Il principe William e Kate Middleton hanno fretta di trasferirsi al Forest Lodge Per un preciso motivo Leggi su Amicait

Sono trascorsi solo tre anni da quando il principe William, 43 anni, e Kate Middleton, 43, si trasferirono, da Kensington Palace, all’ Adelaide Cottage. Era l’autunno del 2022 – pochi giorni prima che morisse la regina Elisabetta – e gli allora Duchi di Cambridge avevano fatto una scelta radicale: lasciare Londra per Windsor. La decisione aveva un senso. Il futuro re e la moglie, infatti, volevano trascorrere qualche anno lontano dai riflettori e dal caos della capitale. Desideravano, per i figli, una vita più tranquilla e vivere nei pressi del castello di Windsor, in mezzo al verde, era parsa loro la soluzione migliore. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il principe William e Kate Middleton hanno fretta di trasferirsi al Forest Lodge. Per un preciso motivo. Leggi su Amica.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sarebbe stato William a spingere perché lo zio venisse privato dei titoli. La carica passerà con ogni probabilità al principe Louis, il più giovane dei figli del principe di Galles Vai su Facebook

Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord insieme a Principe William - X Vai su X

Taylor Swift invita il Principe William e Kate Middleton al suo matrimonio: “Amicizia decennale, hanno un rapporto fatto di lettere private e biglietti motivazionali” - La popstar e i reali inglesi condividono un'amicizia decennale fatta di lettere private e biglietti motivazionali ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Taylor Swift invita il Principe William e Kate Middleton alle nozze con Travis Kelce: «Sta organizzando il matrimonio dei matrimoni» - «Ha consolidato una buona amicizia con il futuro re più di 10 anni fa» dice una fonte privata. Come scrive corriere.it

Taylor Swift avrebbe invitato anche Kate e William al suo matrimonio: l’indiscrezione - Taylor Swift e Travis Kelce verso nozze hollywoodiane: tra gli ospiti anche William e Kate, per un evento a metà tra Oscar e Royal Wedding ... dilei.it scrive