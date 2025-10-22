Il principe William e Kate Middleton hanno fretta di trasferirsi al Forest Lodge Per un preciso motivo Leggi su Amicait

Amica.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono trascorsi solo tre anni da quando il principe William, 43 anni, e Kate Middleton, 43, si trasferirono, da Kensington Palace, all’ Adelaide Cottage. Era l’autunno del 2022 – pochi giorni prima che morisse la regina Elisabetta – e gli allora Duchi di Cambridge avevano fatto una scelta radicale: lasciare Londra per Windsor. La decisione aveva un senso. Il futuro re e la moglie, infatti, volevano trascorrere qualche anno lontano dai riflettori e dal caos della capitale. Desideravano, per i figli, una vita più tranquilla e vivere nei pressi del castello di Windsor, in mezzo al verde, era parsa loro la soluzione migliore. 🔗 Leggi su Amica.it

il principe william e kate middleton hanno fretta di trasferirsi al forest lodge per un preciso motivo leggi su amicait

© Amica.it - Il principe William e Kate Middleton hanno fretta di trasferirsi al Forest Lodge. Per un preciso motivo. Leggi su Amica.it

Leggi anche questi approfondimenti

principe william kate middletonTaylor Swift invita il Principe William e Kate Middleton al suo matrimonio: “Amicizia decennale, hanno un rapporto fatto di lettere private e biglietti motivazionali” - La popstar e i reali inglesi condividono un'amicizia decennale fatta di lettere private e biglietti motivazionali ... Secondo ilfattoquotidiano.it

principe william kate middletonTaylor Swift invita il Principe William e Kate Middleton alle nozze con Travis Kelce: «Sta organizzando il matrimonio dei matrimoni» - «Ha consolidato una buona amicizia con il futuro re più di 10 anni fa» dice una fonte privata. Come scrive corriere.it

principe william kate middletonTaylor Swift avrebbe invitato anche Kate e William al suo matrimonio: l’indiscrezione - Taylor Swift e Travis Kelce verso nozze hollywoodiane: tra gli ospiti anche William e Kate, per un evento a metà tra Oscar e Royal Wedding ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Principe William Kate Middleton