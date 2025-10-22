Dopo mesi di rialzo e i massimi storici toccati negli ultimi giorni, il prezzo dell’oro è adesso in forte discesa. Le quotazioni del metallo giallo con consegna immediata (Gold spot) sono crollate del 3,9% ieri, 21 ottobre. Ma il calo prosegue anche oggi, mercoledì 22: la flessione è dell’1,04%, con prezzo a 4.082,76 dollari l’oncia. L’oro con consegna a dicembre (Comex) era scambiato ieri a 4.131 dollari con una riduzione superiore al 5%, mentre al momento il calo è dello 0,3% a 4.097,34 dollari l’oncia. Secondo gli osservatori, il calo repentino delle quotazioni del “bene rifugio” è dovuto all’inizio delle “prese di profitto”, ossia la vendita per accumulare liquidità prima del calo dei prezzi, e all’allentamento delle tensioni commerciali internazionali, con le parole di Donald Trump sulla necessità di un “accordo equo” sui dazi con la Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il prezzo dell’oro crolla a 4.082 dollari l’oncia: battuta d’arresto dopo mesi di rialzi