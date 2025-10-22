Il presidente del Lille | Il problema del calcio francese sono gli arbitri e rischia tre giornate
Olivier Létang, presidente del Lille e del collegio L1, è stato convocato per questa sera dalla commissione disciplinare della Lega calcio francese per i suoi commenti sull’arbitraggio durante la sconfitta casalinga del Lille contro il Lione, lo scorso 28 settembre (0-1). Secondo l’Equipe, Létang rischia una sospensione. Caso Létang: la ricostruzione della vicenda. Ecco cosa scrive l’ Equipe: “Le dichiarazioni, hanno portato all’invio del suo caso alla commissione disciplinare della Lega da parte del Consiglio nazionale per l’etica e la condotta professionale”. “Durante la partita, Létang avrebbe rimproverato gli arbitri all’intervallo, chiedendo quanto sarebbe durata la situazione, definendola una farsa e una truffa e aggiungendo che si trattava di una vergogna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Per rispetto del presidente del Lille andai comunque a Napoli, ma non avrei firmato nulla. Incontrai l'allenatore, che mi spiegò il progetto, e il giorno dopo #DeLaurentiis a Capri. Mi parlò della città e della società, ma io non capivo cosa dicesse con #Giuntoli p - facebook.com Vai su Facebook
Forse mi sono perso qualche passaggio perché non ho seguito bene la vicenda "plusvalenze #Napoli", ma perché lo stesso presidente del #Lille si presta e addirittura propone una farsa del genere? Capisco l'esigenza di gonfiare anche il proprio bilancio, ma - X Vai su X
Zhegrova, il presidente del Lille non molla e rivela: "Ho parlato con Comolli" - La Juventus da qualche settimana ha messo nel mirino Edon Zhegrova, fantasista del Lille nato in Germania ma di origine e nazionalità calcistica kosovara. Riporta tuttosport.com
Lille, il presidente Letang accusa il Marsiglia: "Contatti irregolari con Zhegrova" - Il presidente del Lille, Olivier Létang, ha acceso la polemica sul caso Edon Zhegrova, attaccando l’Olympique Marsiglia per presunti contatti irregolari con l’ala kosovara. Come scrive tuttomercatoweb.com
Roma-Lille e i tre rigori sbagliati: tutti i precedenti - Ecco tutti i precedenti che si ricordano a memoria d'uomo roma lille tre rigori sbagli ... Secondo panorama.it