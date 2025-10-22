Il presidente del Lille | Il problema del calcio francese sono gli arbitri e rischia tre giornate

Olivier Létang, presidente del Lille e del collegio L1, è stato convocato per questa sera dalla commissione disciplinare della Lega calcio francese per i suoi commenti sull’arbitraggio durante la sconfitta casalinga del Lille contro il Lione, lo scorso 28 settembre (0-1). Secondo l’Equipe, Létang rischia una sospensione. Caso Létang: la ricostruzione della vicenda. Ecco cosa scrive l’ Equipe: “Le dichiarazioni, hanno portato all’invio del suo caso alla commissione disciplinare della Lega da parte del Consiglio nazionale per l’etica e la condotta professionale”. “Durante la partita, Létang avrebbe rimproverato gli arbitri all’intervallo, chiedendo quanto sarebbe durata la situazione, definendola una farsa e una truffa e aggiungendo che si trattava di una vergogna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

