Sul momento davvero critico della Recanatese mantiene un saggio equilibrio Daniele Maria Angelini (foto), ricordando a tutti, in primis che lui è il Presidente ma non certo il proprietario: "I risultati – ci dice Angelini – parlano da soli. Le sconfitte contro Ostiamare, Atletico Ascoli, Ancona e L’Aquila ci possono anche stare, molto meno quella con il San Marino dove, anche se siamo rimasti in dieci, potevamo e dovevamo avere un atteggiamento diverso. Come Consiglio di Amministrazione abbiamo confermato la fiducia all’allenatore Savini e al direttore tecnico Cianni ma, chiaramente, dopo la trasferta a Pomezia e la gara contro il Castelfidardo, tireremo le somme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL PRESidente angelini sul momento della recanatese. "Fiducia a mister e dt, tra due gare tireremo le somme»