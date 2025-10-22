Il Premio Sacharov 2025 va ai giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli

I giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli hanno vinto il Premio Sacharov 2025. L’annuncio lo ha dato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola durante la seduta plenaria di Strasburgo. «Con l’assegnazione del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025 ad Andrzej Poczobut, dalla Belarus, e a Mzia Amaglobeli, dalla Georgia, rendiamo omaggio a due giornalisti il cui coraggio risplende come un faro per tutti coloro che rifiutano di essere messi a tacere. Entrambi hanno pagato un caro prezzo per aver detto la verità al potere, diventando simboli della lotta per la libertà e la democrazia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il Premio Sacharov 2025 va ai giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli

