Il Premio Sacharov 2025 va ai giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli

Linkiesta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli hanno vinto il Premio Sacharov 2025. L’annuncio lo ha dato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola durante la seduta plenaria di Strasburgo. «Con l’assegnazione del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025 ad Andrzej Poczobut, dalla Belarus, e a Mzia Amaglobeli, dalla Georgia, rendiamo omaggio a due giornalisti il cui coraggio risplende come un faro per tutti coloro che rifiutano di essere messi a tacere. Entrambi hanno pagato un caro prezzo per aver detto la verità al potere, diventando simboli della lotta per la libertà e la democrazia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

il premio sacharov 2025 va ai giornalisti andrzej poczobut e mzia amaglobeli

© Linkiesta.it - Il Premio Sacharov 2025 va ai giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli

News recenti che potrebbero piacerti

premio sacharov 2025 giornalistiParlamento Ue: finalisti Premio Sacharov. Giornalisti in Bielorussia e Georgia, giornalisti e operatori umanitari palestinesi e studenti serbi - I membri delle Commissioni parlamentari Affari esteri e Sviluppo hanno votato oggi per i tre finalisti del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025. Secondo agensir.it

Parlamento Ue: resi noti i candidati al Premio Sacharov. Attivisti dei diritti umani, giornalisti, manifestanti. C’è persino Charlie Kirk - È stato stilato oggi l’elenco dei candidati al Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025, il più alto riconoscimento europeo per l’impegno e il lavoro a favore dei diritti umani. Lo riporta agensir.it

premio sacharov 2025 giornalistiPresentati i tre finalisti del Premio Sakharov per la libertà di pensiero - Nella terzina i giornalisti reclusi Andrzej Poczobut (Bielorussia) e Mzia Amaglobeli (Georgia), i reporter e gli operatori di Gaza e i manifestanti serbi ... Scrive eunews.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Sacharov 2025 Giornalisti