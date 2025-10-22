Il Premio Sacharov 2025 a Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli | chi sono i due giornalisti incarcerati in Bielorussia e Georgia

Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025, la più alta onorificenza del Parlamento europeo per chi combatte per i diritti umani. L'annuncio è stato dato mercoledì 22 ottobre dalla presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, che ha sottolineato il coraggio dei due premiati come esempio per tutti coloro che lottano per la libertà di espressione. «Con il Premio Sacharov 2025 ad Andrzej Poczobut e Mzia Amaglobeli, celebriamo il coraggio di due giornalisti che si sono rifiutati di essere messi a tacere.

