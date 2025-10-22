Il premio Donna d’autore Una scultura per Silvia Poiata esperta di estetica oncologica

"Encomiabile dedizione nel coniugare la professionalità dell’estetica con l’alta sensibilità sociale, elevando il suo lavoro a vera missione di cura e supporto psicologico". Inizia così la motivazione con cui Silvia Poiata, estetista con una specializzazione in estetica oncologica, ha ricevuto, lunedì, il ‘Premio Donna d’Autore 2025 – IX edizione’, organizzato da Aide Nettuno (Associazione Indipendente Donne Europee). Il premio, una scultura-gioiello della fashion designer Fina Scigliano, è stato consegnato a Silvia Poiata dalla presidente di Aide Anna Silvia Angelini, nel corso di una cerimonia che si è svolta a Roma, nella sala della regina di palazzo Montecitorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

