Il prelievo sui profitti che divide il Governo rischia di essere punitivo e dirigista
L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I numeri sono da capogiro. Impensabile dire che sia un'ingiustizia un piccolo trasferimento da questi enormi profitti a lavoratori e pensionati. Anche dopo il prelievo i profitti del sistema bancario continueranno ad essere da record. - X Vai su X
Il governo conferma il prelievo e l’aumento dell’Irap. Tajani isolato, la premier spinge sull’equità: “Chi ha incassato di più contribuisca di più”. Ma l’impatto della manovra sull’economia reale resta limitato e privo di slancio. L'approfondimento di Andrea Bonini p - facebook.com Vai su Facebook
Governo diviso sulle banche, ritardi per la Manovra: i nodi da sciogliere - La questione del contributo delle banche sta rallentando la Manovra, che potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri in ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente ... Riporta quifinanza.it
Giorgetti dà l’ultimatum alle banche, gli extra profitti saranno usati in Manovra - Presenta una Manovra che punta su Irpef, pace fiscale e sostegno al ceto medio ... Si legge su quifinanza.it