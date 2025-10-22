Il prelievo sui profitti che divide il Governo rischia di essere punitivo e dirigista

Linkiesta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

il prelievo sui profitti che divide il governo rischia di essere punitivo e dirigista

© Linkiesta.it - Il prelievo sui profitti, che divide il Governo, rischia di essere punitivo e dirigista

Contenuti che potrebbero interessarti

prelievo profitti divide governoGoverno diviso sulle banche, ritardi per la Manovra: i nodi da sciogliere - La questione del contributo delle banche sta rallentando la Manovra, che potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri in ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente ... Riporta quifinanza.it

prelievo profitti divide governoGiorgetti dà l’ultimatum alle banche, gli extra profitti saranno usati in Manovra - Presenta una Manovra che punta su Irpef, pace fiscale e sostegno al ceto medio ... Si legge su quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Prelievo Profitti Divide Governo