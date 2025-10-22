Il post di Bruno Vespa contro Sinner e la gaffe su Alcaraz
Bruno Vespa non ha potuto esimersi nel commentare, tramite post su X, la decisione di Jannik Sinner di non partecipare alla prossima Coppa Davis. Il giornalista ha scritto: «Perché un italiano dovrebbe tifare per lui?», sottolineando che « parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale». Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) October 22, 2025 Insomma, tutte il corollario di critiche (social e non) che vengono mosse contro Sinner condensate in poche righe. 🔗 Leggi su Lettera43.it
