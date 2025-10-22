A Pechino è in corso il Quarto Plenum del Partito Comunista Cinese, il momento politico più importante del quinquennio, a cui questa settima è dedicata “Indo-Pacific Salad”. Ufficialmente, la riunione del Comitato Centrale — il vertice di 205 membri che guida il Partito — serve a delineare le linee del nuovo piano quinquennale (2026-2030), che verrà ratificato a marzo. In realtà, la posta in gioco è più ampia: il Plenum è la scena su cui Xi Jinping consolida il controllo sul Partito e sull’apparato militare, dopo settimane di epurazioni ai vertici. Non a caso, solo pochi giorni prima dell’apertura, il ministero della Difesa cinese ha annunciato l’espulsione di nove alti ufficiali, tra cui il generale He Weidong, vicepresidente della Commissione Militare Centrale, e l’ammiraglio Miao Hua, capo del Dipartimento del Lavoro Politico dell’Esercito. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Plenum della disciplina. Così Xi punta al controllo di Partito, stato e economia