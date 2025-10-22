il piano europeo in 12 punti per la pace in Ucraina | cessate il fuoco sulla linea del fronte e Kiev nell’Ue

Un piano diviso in punti – come quello di Gaza – per siglare un cessate il fuoco e avviare un serio negoziato. Secondo quanto riportato da Bloomberg, le nazioni europee stanno collaborando con Kiev per sviluppare una proposta a 12 punti volta a porre fine alla guerra con la Russia lungo le attuali linee del fronte. Il piano prevede l’istituzione di un comitato di pace presieduto dal presidente statunitense Donald Trump, secondo fonti vicine alla questione citate dalla testata americana. Una volta che Russia e Ucraina accetteranno di siglare un cessate il fuoco, la proposta prevede il ritorno in patria di tutti i bambini deportati e lo scambio di prigionieri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

