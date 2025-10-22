il piano europeo in 12 punti per la pace in Ucraina | cessate il fuoco sulla linea del fronte e Kiev nell’Ue
Un piano diviso in punti – come quello di Gaza – per siglare un cessate il fuoco e avviare un serio negoziato. Secondo quanto riportato da Bloomberg, le nazioni europee stanno collaborando con Kiev per sviluppare una proposta a 12 punti volta a porre fine alla guerra con la Russia lungo le attuali linee del fronte. Il piano prevede l’istituzione di un comitato di pace presieduto dal presidente statunitense Donald Trump, secondo fonti vicine alla questione citate dalla testata americana. Una volta che Russia e Ucraina accetteranno di siglare un cessate il fuoco, la proposta prevede il ritorno in patria di tutti i bambini deportati e lo scambio di prigionieri. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Altre letture consigliate
Sono state proposte la creazione di un fondo europeo per l’emergenza abitativa e un piano europeo per l’adattamento e la mitigazione climatica - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina: l'Europa prepara un piano da 12 punti con Kiev - Gli europei corrono in soccorso di Volodymyr Zelensky e lavorano con l'Ucraina su una proposta in 12 punti per porre fine alla guerra della Russia lungo le attuali linee di battaglia, re ... Si legge su finanza.repubblica.it
Guerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede ... Segnala tg24.sky.it
La risposta europea, un piano da 12 punti con Kiev - Gli europei corrono in soccorso di Volodymyr Zelensky - Segnala ansa.it