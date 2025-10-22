Il Piaget Andy Warhol è il nuovo riferimento in fatto di orologi eleganti
Andy Warhol non ammette compromessi. Se vuoi rendere omaggio a un personaggio eccentrico come lui, non puoi accontentarti del convenzionale: devi puntare sull’astratto, o lasciare perdere. Per la sua prima collaborazione con la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Piaget ha naturalmente colto perfettamente il senso della sfida. Il risultato è il nuovo Andy Warhol, un orologio che presenta sul quadrante un collage di pietre tricolori, disposte in modo da evocare la silhouette del celebre autoritratto con la fright wig ( la caratteristica parrucca) e lo sguardo fisso in camera. Sul retro della cassa in oro giallo 18 carati, la stessa immagine è incisa accanto alla firma dell’artista, nel caso servisse un promemoria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
