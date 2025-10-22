Il Pd regala il futuro di Torino a Bloomberg

Laverita.info | 22 ott 2025

Crolla il muro del silenzio sui veri patti tra Comune e organizzazione filantropica Usa. Il M5s protesta: «Il Consiglio è stato tenuto all’oscuro». Crescono i dubbi sulla collaborazione gratuita che inciderà sul piano regolatore e sull’era post Fiat. 🔗 Leggi su Laverita.info

Altri contenuti sullo stesso argomento

