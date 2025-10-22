Il Pd di Cortona | Dopo le briciole del Pnrr un altro finanziamento perso dal Comune

Con il Decreto Dirigenziale n. 21974 del 16 ottobre 2025, la Regione Toscana ha approvato la graduatoria degli interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni della Toscana diffusa, destinando risorse significative per il biennio 2026-2027. Tra i quindici Comuni toscani ammessi a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

