il parlamento europeo assegna il riconiscomento ai giornalisti andrzej poczobut e mzia amaghlobeli detenuti in bielorussia e georgia

( a skanews) – Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è stato assegnato ai giornalisti Andrzej Poczobut e Mzia Amaghlobeli, detenuti rispettivamente in Bielorussia e Georgia. Ad annunciarlo è stata la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Strasburgo; tutti in piedi dopo l’annuncio dei vincitori per applaudirli. «Entrambi sono giornalisti attualmente in carcere semplicemente per aver svolto il loro lavoro e denunciato le ingiustizie», ha dichiarato Metsola. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il Premio Sacharov 2025 celebra due giornalisti detenuti per le loro inchieste iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

