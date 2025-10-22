Il parco didattico rinasce Un patto per Montebello Progetto da 40mila euro

Il parco didattico di Montebello, cuore verde e laboratorio naturale della scuola elementare ‘Pelloni–Tabanelli’, si prepara a una profonda trasformazione. La Giunta ha approvato il progetto di massima e il patto di collaborazione che vede uniti il Comune, l’associazione Amici di Montebello, l’istituto comprensivo numero 4 e Area Blu in un percorso condiviso di rigenerazione e valorizzazione di uno degli spazi educativi più amati della città. L’accordo dà avvio a un progetto cofinanziato per 40mila euro complessivi, equamente suddivisi tra Comune e associazione. L’obiettivo è restituire al quartiere e alle scuole un parco rinnovato, accessibile e sostenibile, in grado di ampliare le esperienze didattiche all’aperto e rafforzare il legame tra comunità e ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

