Il paradosso della Sicilia che trova milioni per il cinema e solo gli spiccioli per acqua e sanità
La Sicilia non è una regione, è un film. E non è un bel film. È una pellicola tragicomica, dove il dramma della sanità che uccide, l’acqua che scarseggia anche dopo gli annunci, e l’eterna lotta contro la mafia si scontrano con un umorismo involontario che farebbe invidia a Woody Allen. Ma tranquilli, lettori: il presidente della Regione, Renato Schifani, ha trovato la soluzione a tutto, e l’ha comunicata con la solennità di un Vangelo, in un reel sui suoi canali social. La crisi idrica? Il costo dei voli che ha trasformato un Palermo-Milano in un’odissea? Le indagini che scuotono la maggioranza regionale, trasformando l’Ars in un call center del potere? Bazzecole. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
