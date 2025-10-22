Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 ottobre | è il momento delle confessioni per Marcello e Caterina
Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con un nuovo episodio che mette tutti di fronte alla verità: segreti scomodi verranno finalmente a galla mettendo qualcuno con le spalle al muro. Ecco le anticipazioni del 23 ottobre alle 16.00. Tra chi tenta di ricucire legami e chi decide di cambiare rotta, la puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 23 ottobre, alle 16.00 su Rai 1, ci porta come sempre al centro delle vite di Rosa, Marcello, Adelaide e delle Veneri. È l'ora della resa dei conti al grande magazzino: alcuni segreti e soprattutto verità scomode, stanno finalmente per essere rivelate e alleggeriranno non di poco il cuore dei diretti interessati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
