Il palcoscenico come luogo di prevenzione | sabato alle Officine Garibaldi i Dicche

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 22 ottobre 2025 - Prosegue nella stagione autunnale la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, “Occhio alle truffe”, realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno e la collaborazione con Prefettura di Pisa, gruppo Paim e Autolinee Toscane. Dopo il successo dei due appuntamenti estivi a Calambrone nell’ambito di Eliopoli Summer, torna sul palcoscenico la compagnia teatrale “I Dicche” con lo spettacolo in vernacolo pisano “Occhio alle truffe”, dedicato al tema della sicurezza e della prevenzione. L’appuntamento, a ingresso libero, è per sabato 25 ottobre alle ore 17 alle Officine Garibaldi (via Gioberti, 39). 🔗 Leggi su Lanazione.it

il palcoscenico come luogo di prevenzione sabato alle officine garibaldi i dicche

© Lanazione.it - Il palcoscenico come luogo di prevenzione: sabato alle Officine Garibaldi "i Dicche"

Leggi anche questi approfondimenti

palcoscenico luogo prevenzione sabatoIl palcoscenico come luogo di prevenzione: sabato alle Officine Garibaldi "i Dicche" -   Al termine dello spettacolo seguirà un breve momento di confronto con il pubblico, per appr ... Lo riporta lanazione.it

palcoscenico luogo prevenzione sabatoLa prevenzione contro le truffe agli anziani si fa (anche) a teatro: appuntamento a Pisa - Prosegue nella stagione autunnale la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, Occhio alle truffe, realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del ministero dell'interno e l ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palcoscenico Luogo Prevenzione Sabato