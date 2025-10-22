Il palcoscenico come luogo di prevenzione | sabato alle Officine Garibaldi i Dicche
Pisa, 22 ottobre 2025 - Prosegue nella stagione autunnale la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, “Occhio alle truffe”, realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno e la collaborazione con Prefettura di Pisa, gruppo Paim e Autolinee Toscane. Dopo il successo dei due appuntamenti estivi a Calambrone nell’ambito di Eliopoli Summer, torna sul palcoscenico la compagnia teatrale “I Dicche” con lo spettacolo in vernacolo pisano “Occhio alle truffe”, dedicato al tema della sicurezza e della prevenzione. L’appuntamento, a ingresso libero, è per sabato 25 ottobre alle ore 17 alle Officine Garibaldi (via Gioberti, 39). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'idea è di non limitare gli spettacoli ai teatri tradizionali, ma di utilizzare "ogni luogo, ogni spazio" come potenziale palcoscenico, inclusi angoli di piazze o spazi insoliti. La particolarità sta nel portare il pubblico il più vicino possibile agli attori, eliminando la se - facebook.com Vai su Facebook
Il palcoscenico come luogo di prevenzione: sabato alle Officine Garibaldi "i Dicche" - Al termine dello spettacolo seguirà un breve momento di confronto con il pubblico, per appr ... Lo riporta lanazione.it
La prevenzione contro le truffe agli anziani si fa (anche) a teatro: appuntamento a Pisa - Prosegue nella stagione autunnale la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, Occhio alle truffe, realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del ministero dell'interno e l ... Riporta msn.com