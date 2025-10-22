La strada del Vergheto continua a franare. La pioggia dell’altra notte ha “sbriciolato” i versanti su un tratto prima dell’abitato di Ilci, lasciando isolate per molte ore – fino a sera, quando la situazione è stata poi parzialmente ripristinata – una cinquantina di persone che vivono nel borgo sopra Forno. Dalle prime ore della mattina di ieri la strada che arriva al paese è stata impercorribile a causa di una grossa frana che aveva seppellito tre tornanti della carrozzabile. Non è la prima volta che, poco prima del nucleo abitato di Ilci, si verificano frane e smottamenti. "Stavolta è andata peggio – spiega Giuliano Cherubini, residente – Sono stati subito contattati i tecnici del Comune ma ci sono tante criticità sul territorio a cui rispondere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il paese di Ilci isolato per ore. Crollati alcuni pali elettrici. Guai anche all’acquedotto