Il paese di Ilci isolato per ore Crollati alcuni pali elettrici Guai anche all’acquedotto

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada del Vergheto continua a franare. La pioggia dell’altra notte ha “sbriciolato” i versanti su un tratto prima dell’abitato di Ilci, lasciando isolate per molte ore – fino a sera, quando la situazione è stata poi parzialmente ripristinata – una cinquantina di persone che vivono nel borgo sopra Forno. Dalle prime ore della mattina di ieri la strada che arriva al paese è stata impercorribile a causa di una grossa frana che aveva seppellito tre tornanti della carrozzabile. Non è la prima volta che, poco prima del nucleo abitato di Ilci, si verificano frane e smottamenti. "Stavolta è andata peggio – spiega Giuliano Cherubini, residente – Sono stati subito contattati i tecnici del Comune ma ci sono tante criticità sul territorio a cui rispondere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il paese di ilci isolato per ore crollati alcuni pali elettrici guai anche all8217acquedotto

© Lanazione.it - Il paese di Ilci isolato per ore. Crollati alcuni pali elettrici. Guai anche all’acquedotto

Altri contenuti sullo stesso argomento

paese ilci isolato oreIl paese di Ilci isolato per ore. Crollati alcuni pali elettrici. Guai anche all’acquedotto - In serata la strada del Vergheto è tornata percorribile con una corsia liberata "Il canale Regollo si è ingrossato in modo spaventoso, servono provvedimenti". Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Paese Ilci Isolato Ore