Il padre di Netanyahu nel 2010 ammetteva | L' intera terra di Israele era abitata dagli arabi poi il piano | Gli ebrei devono conquistarla con guerra e propaganda - VIDEO
Benzion Mylejkowski: "Non importa cosa c'è stato in passato, stiamo parlando di ciò che esiste oggi. Ovviamente c'era una maggioranza araba. C'era una maggioranza araba a Gerusalemme. Ovvio, come potrebbe non essere così? L'intera terra di Israele era abitata dagli arabi. Questo significa che non po. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Tg2000 - #Gaza, prosegue la distruzione. Padre Romanelli: "Bombardamenti continui" #8ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Netanyahu #Israele #Palestina - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Gaza, prosegue la distruzione. Padre Romanelli: "Bombardamenti continui" #8ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Netanyahu #Israele #Palestina @tg2000it - X Vai su X