Atteso dai tifosi di basket per alleggerire un po’ il peso che durante la stagione sportiva si concentra al palaRavizza, il nuovo palazzetto, in via di ultimazione, non potrà ospitare partite di pallacanestro e scoppia la polemica. "Allora a cosa serve? – hanato alcuni tifosi –. È costato 6 milioni, avrebbero potuto essere destinati ad altro". La struttura finanziata con fondi Pnrr, che sarà dedicata a Erardo Costa, uomo di basket recentemente scomparso, non presenta un parquet, ma pavimentazione in taraflex, materiale progettato per soddisfare le esigenze di diverse discipline - pallavolo, pallacanestro, pallamano e calcetto - non omologato per le partite di basket dalla serie C in su. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo palazzetto Costa. Casa di pallavolo e calcetto. Il basket resta al palaRavizza

