Il nuovo MacBook Pro è il salto di Apple nell' era dell' AI

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il nuovo MacBook Pro ci traghetta verso il futuro. Certo, l’ intelligenza artificiale può essere usata per creare video in cui il volto di Sam Altman (CEO di OpenAI) viene inserito in scene inventate grazie a Sora 2, a instaurare un rapporto con un chatbot o a fare lievitare il valore delle azioni Nvidia. Ma la vera promessa di questa tecnologia è più concreta: semplificare il lavoro. Se ti interessa decifrare le ultime tendenze politiche di Elon Musk attraverso Grok, accomodati. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il nuovo MacBook Pro è il salto di Apple nell'era dell'AI

Contenuti che potrebbero interessarti

NUOVO MacBook PRO M5 Recensione e vs. M4 e M4 Max Ho avuto la fortuna di provare il nuovissimo MacBook Pro con il processore M5 di Apple e sono rimasto impressionato dalle prestazioni! Il nuovo chip M5 è un vero game-changer, con una potenza - facebook.com Vai su Facebook

Il nuovo MacBook Pro M5 non include l'alimentatore nella confezione https://ispazio.net/2152649/macbook-pro-m5-non-include-alimentatore-confezione… - X Vai su X

MacBook Pro M5: velocità e potenza oltre ogni previsione nei primi benchmark - Il nuovo MacBook Pro con chip M5 supera l'M4 nei benchmark Geekbench e sarà in vendita dal 22 ottobre 2025 a partire da 1849 euro. Lo riporta tech.everyeye.it

MacBook Air M5 e MacBook Pro M5 Pro e Max: i nuovi modelli attesi nel 2026 - Dopo il debutto dei MacBook Pro con chip M5, l’attenzione si sposta sui prossimi passi della linea. Riporta tecnoandroid.it

Apple lancia i nuovi MacBook Pro e iPad Pro con chip M5: potenza e display da sogno ai prezzi più bassi su Amazon - Prestazioni elevate, display Ultra Retina XDR e pieno supporto ad Apple Intelligence: le offerte pa ... Riporta hwupgrade.it