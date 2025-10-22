Il nuovo comandante della guardia di finanza in visita alla Asl di Chieti
Visita alla Asl Lanciano Vasto Chieti del comandante provinciale della guardia di finanza di Chieti. Il colonnello Massimo Otranto, accompagnato dal luogotenente Domenico Scanzano, mercoledì mattina ha incontrato il direttore generale della Asl Mauro Palmieri.“E' stata l’occasione per rinsaldare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Benvenuta al Nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Cortemaggiore! L’amministrazione Comunale porge un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Comandante della Stazione Carabinieri, il Maresciallo Antonella Marza - facebook.com Vai su Facebook
Finanza: il generale Cuneo nuovo Comandante interregionale dell’Italia centrale - ] ... Riporta ecoaltomolise.net
Università degli studi della Tuscia e Guardia di Finanza, nuovo accordo per l'alta formazione del personale del Corpo - Un nuovo accordo siglato tra l'Università degli studi della Tuscia e la Guardia di Finanza rafforza l'offerta formativa della forza ... Segnala msn.com
I nomi in corsa per il comando della Guardia di finanza: le pillole del giorno - A maggio 2026 scade l’incarico di De Gennaro, a meno di proroghe legislative. Lo riporta lettera43.it