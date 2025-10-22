Il nuovo comandante della guardia di finanza in visita alla Asl di Chieti

Chietitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visita alla Asl Lanciano Vasto Chieti del comandante provinciale della guardia di finanza di Chieti. Il colonnello Massimo Otranto, accompagnato dal luogotenente Domenico Scanzano, mercoledì mattina ha incontrato il direttore generale della Asl Mauro Palmieri.“E' stata l’occasione per rinsaldare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

