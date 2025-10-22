Il nostro test all' aeroporto di Bologna dai controlli ai parcheggi | cosa funziona e cosa no

Il reportage: migliorate le aree per ispezionare i bagagli e verificare i documenti. Persistono i ‘furbetti’ della sosta selvaggia e quelli che lasciano l’auto dove capita. Pochi taxi e Marconi Express spesso in manutenzione: spostarsi è un’odissea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il nostro test all aeroporto di bologna dai controlli ai parcheggi cosa funziona e cosa no

© Ilrestodelcarlino.it - Il nostro test all'aeroporto di Bologna, dai controlli ai parcheggi: cosa funziona e cosa no

