Il Napoli non è neanche la fotocopia della squadra che Conte aveva reso tignosa cattiva concentrata e reattiva
Sprofondo Napoli in Olanda: 6-2 in casa del Psv Eindhoven. Ecco cosa scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Sei gol una squadra allenata da Conte non li ha mai presi in una partita, il Napoli nella serata più buia riesce a prendersi questo tristissimo record. Sprofonda in un baratro, Conte è lucido: «Certe situazioni non capitano per caso. I nuovi giocatori sono stati troppi, sono troppe le teste. Ecco l’anno complesso di cui ho parlato dall’inizio». Aveva annusato l’aria, Antonio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
