Il Napoli non è neanche la fotocopia della squadra che Conte aveva reso tignosa cattiva concentrata e reattiva

Ilnapolista.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sprofondo Napoli in Olanda: 6-2 in casa del Psv Eindhoven. Ecco cosa scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Sei gol una squadra allenata da Conte non li ha mai presi in una partita, il Napoli nella serata più buia riesce a prendersi questo tristissimo record. Sprofonda in un baratro, Conte è lucido: «Certe situazioni non capitano per caso. I nuovi giocatori sono stati troppi, sono troppe le teste. Ecco l’anno complesso di cui ho parlato dall’inizio». Aveva annusato l’aria, Antonio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il napoli non 232 neanche la fotocopia della squadra che conte aveva reso tignosa cattiva concentrata e reattiva

© Ilnapolista.it - Il Napoli non è neanche la fotocopia della squadra che Conte aveva reso tignosa, cattiva, concentrata e reattiva

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli, la squadra ritrova la fascia destra ma soffre ancora troppo nel finale - L’Atalanta non si era ancora inchiodata ai 58 del terzo posto perdendo a Firenze. Riporta napoli.repubblica.it

Napoli, in 200mila per la parata scudetto: festa sul Lungomare con la squadra sul pullman scoperto - Scuole chiuse nella zona, uffici a mezzo servizio, studenti universitari, bambini, lavoratori che hanno preso una mezza giornata libera per poter assistere ... Segnala corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli 232 Fotocopia Squadra