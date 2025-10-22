Il museo nascosto | un’occasione unica per esplorare e conoscere la ricchezza del patrimonio industriale

Bolognatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 23 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 il Museo del Patrimonio Industriale del Settore Musei Civici del Comune di Bologna è lieto di presentare un aggiornamento espositivo dal titolo Il museo nascosto. Il progetto intende promuovere una riflessione sui depositi aperti, come possibilità per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Notte al Museo di Palazzo Vecchio, un'esperienza unica! - Una notte indimenticabile tra i tesori di Palazzo Vecchio: attività, sacchi a pelo e giacigli sotto il cielo dorato. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Museo Nascosto Un8217occasione Unica