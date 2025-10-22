Il muro dell' infamia che ora punisce Sarkozy

Sarkozy è entrato in carcere e molti hanno ricordato un muro: quello dei coglioni. Testualmente. Un ex capo di Stato che finisce in galera del resto non è solo una notizia giudiziaria, ma è un sintomo politico: e la Francia che vede Nicolas Sarkozy condannato a cinque anni di reclusione è la stessa che dodici anni fa scoprì il "Mur des cons", muro non metaforico: una parete tappezzata di fotografie ed esposta nella sede del Syndicat de la magistrature (il sindacato rosso dei giudici francesi) con sopra, in pennarello, la scritta "Mur des cons", muro dei coglioni, e, sotto, vide volti di politici di destra, giornalisti, intellettuali, sindacalisti di polizia, perfino genitori di vittime di reati che avevano criticato la giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

