Il Movimento Libero e Autonomo nomina i primi delegati territoriali | nasce la rete campana della formazione autonoma

Puntomagazine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Designati i primi referenti in sei Comuni campani e due MunicipalitÃ  di Napoli per dare voce agli enti della formazione ai tavoli istituzionali e guidare il settore nel passaggio post-GOL. Troisi: “Una sinergia pubblico-privato indispensabile per costruire occupazione reale”.. NAPOLI – IlÂ  Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, sindacato datoriale delleÂ  scuole di formazione campane, avvia laÂ  designazione Â e comunicazione agli enti localiÂ  dei propri delegati sul territorio campano Â per promuovere una “ interlocuzione stabile e capillare con le amministrazioni locali “, finalizzata al “ rafforzamento di una filiera formativa virtuosa “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

