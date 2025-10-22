Il Movimento Libero e Autonomo nomina i primi delegati territoriali | nasce la rete campana della formazione autonoma
Designati i primi referenti in sei Comuni campani e due MunicipalitÃ di Napoli per dare voce agli enti della formazione ai tavoli istituzionali e guidare il settore nel passaggio post-GOL. Troisi: “Una sinergia pubblico-privato indispensabile per costruire occupazione reale”.. NAPOLI – IlÂ Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, sindacato datoriale delleÂ scuole di formazione campane, avvia laÂ designazione Â e comunicazione agli enti localiÂ dei propri delegati sul territorio campano Â per promuovere una “ interlocuzione stabile e capillare con le amministrazioni locali “, finalizzata al “ rafforzamento di una filiera formativa virtuosa “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
