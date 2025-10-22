Il Mostro su Netflix Sollima attraversa l'orrore per raccontare un mondo dove la donna vale meno di una bestia

Fanpage.it

Il Mostro di Stefano Sollima non è una serie sul serial killer: è un viaggio nell'orrore quotidiano della famiglia contadina e patriarcale, dove la donna vale meno del bestiame. Da oggi su Netflix. 🔗 Leggi su Fanpage.it

