Il mostro | su Netflix la nuova serie tv di Stefano Sollima

Il regista alle prese con uno dei casi di cronaca nera più noti del Paese L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Il mostro”: su Netflix la nuova serie tv di Stefano Sollima

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Mostro di Firenze arriva su Netflix: la serie di Sollima che divide critica e pubblico tra fascino e disorientamento - X Vai su X

“Il Mostro” sbarca su Netflix il 22 ottobre: quattro episodi tra femminicidio, patriarcato e mistero. E per le strade di Milano, i manifesti con i vecchi articoli di giornale dell’epoca riportano l’orrore degli anni ’70 sotto i nostri occhi #mostrodifirenze #netflix #milano # - facebook.com Vai su Facebook

Il Mostro, tutto sulla nuova serie che esplora la storia del Mostro di Firenze - La nuova serie di Stefano Sollima riporta sullo schermo il caso che sconvolse l’Italia, tra verità nascoste, paura collettiva e un mistero mai davvero risolto. Lo riporta libero.it

Il Mostro, su Netflix la serie firmata Stefano Sollima su Pietro Pacciani - Su Netflix è disponibile Il Mostro, serie tv ispirata alla storia di Pietro Pacciani, il Mostro di Firenze. Come scrive msn.com

“Il Mostro” di Firenze, la miniserie oggi su Netflix: trama, cast e produzione - “Il Mostro” è una produzione The Apartment – società del gruppo Fremantle – e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli, Stefano Sollima e Gina Gardini, e vede tra i protagonisti Marco Bullitta, Valentino ... Lo riporta ilfaroonline.it