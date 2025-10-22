Il Mostro l’intervista al cast | La serie ti cambia dopo averla vista
Con l'arrivo su Netflix dello show diretto da Stefano Sollima, abbiamo dato la parola ai 'mostri': Marco Bullitta, Valentino Mannias, Giacomo Fadda e Antonio Tintis. Dopo il passaggio in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, Il Mostro, serie Netflix diretta da Stefano Sollima, è a disposizione del pubblico che potrà gustarsela sul divano di casa. "Ma speriamo che non la guardino sul cellulare" ci dicono i nostri quattro interlocutori su Zoom, ovvero Marco Bullitta, Valentino Mannias, Giacomo Fadda e Antonio Tintis, i quattro attori che interpretano i mostri, quelli che di volta in volta la serie mette al centro dell'attenzione come potenziale colpevole in una costruzione episodica ragionata e riuscita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
