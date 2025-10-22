Il Mostro | la serie di Sollima sul Mostro di Firenze arriva su Netflix

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era ottobre 2023 quando Netflix annunciava il primo ciak de "Il Mostro", la nuova serie di Stefano Sollima sul "Mostro di Firenze", il presunto responsabile di sette duplici omicidi di coppie appartate in auto nelle campagne intorno a Firenze, commessi nel periodo tra il 1974 e il 1985. Ora. 🔗 Leggi su Today.it

