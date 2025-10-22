‘Il Mostro’ esce oggi la serie Netflix che riparte dal delitto del 1968

Periodicodaily.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Da oggi, 22 ottobre, è in streaming 'Il Mostro', la nuova serie Netflix che racconta il "Mostro di Firenze" partendo dal primo duplice omicidio del 21 agosto 1968. Due corpi in un'auto, un'Alfa Romeo Giulietta bianca ferma accanto a un fosso, il lampeggiatore acceso, in una strada sterrata vicino al cimitero di Signa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 8216il Mostro8217 Esce Oggi