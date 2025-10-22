‘Il Mostro’ esce oggi la serie Netflix che riparte dal delitto del 1968
(Adnkronos) – Da oggi, 22 ottobre, è in streaming 'Il Mostro', la nuova serie Netflix che racconta il "Mostro di Firenze" partendo dal primo duplice omicidio del 21 agosto 1968. Due corpi in un'auto, un'Alfa Romeo Giulietta bianca ferma accanto a un fosso, il lampeggiatore acceso, in una strada sterrata vicino al cimitero di Signa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
