Il Mostro di Firenze | Netflix riapre la ferita più oscura d’Italia

Corrieretoscano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Dopo anni di attesa, da oggi, 22 ottobre 2025, Netflix riporta sullo schermo uno dei capitoli più inquietanti della cronaca italiana: quello del Mostro di Firenze. La miniserie, diretta da Stefano Sollima e scritta insieme a Leonardo Fasoli, non si limita a ripercorrere le indagini, ma ricostruisce il clima sociale e umano in cui nacque l’orrore. La storia riparte dal 21 agosto 1968, quando una coppia viene trovata morta in un’auto nelle campagne di Signa, a pochi chilometri da Firenze. Sul sedile posteriore c’è un bambino addormentato: sarà l’unico testimone, e la sua vita resterà segnata per sempre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

